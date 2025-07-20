 حقق حلم والده.. آدم كايد يتحدث عن انضمامه للزمالك - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حقق حلم والده.. آدم كايد يتحدث عن انضمامه للزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 10:42 م

أعرب الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق الزمالك الجديد المنضم من  بريدا الهولندي، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء وتحقيق حلم من أحلامه بارتداء القميص الأبيض.

وأكد اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي أنه لم يتردد في قبول عرض الزمالك للانضمام إلى الفريق، خاصة وأنه فريق كبير في أفريقيا والشرق الأوسط، وله شعبية كبيرة في فلسطين.

وأضاف آدم كايد أنه حرص على اصطحاب والده معه إلى القاهرة أثناء توقيع العقود لنادي الزمالك، خاصة وأن الانتقال للقلعة البيضاء كان من أحلام والده.

وشدد اللاعب على أنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق، موضحاً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بأفضل صورة.

واختتم آدم كايد تصريحاته قائلاً:" أطمح لتحقيق كافة البطولات التي سأشارك فيها مع الزمالك من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوية، التي تضرب أفضل الأمثلة في مساندة الفريق باستمرار"

وكان  نادي الزمالك أعلن اليوم عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية


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