أعرب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة سابقًا، عن تعجبه من الاتهامات التي وجهها لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لاتحاد الكرة، وخاصة فيما يتعلق بالنظام في معسكر المنتخب، أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، «محدش كان يقدر يدخل معسكر المنتخب، وأنا بنفسي لما روحت الأمن وقفني، ورفض يدخلني إلا بعد موافقة إيهاب لهيطة»، على حد قوله.



وأضاف «اللاعبون كانوا في مكان بمفردهم منعزل عن باقي الناس في الفندق، وحتى زيارات اتحاد الكرة للمعسكر كانت نادرة جدًا؛ لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة للاعبين»، متابعًا: «اسألوا اللاعبين غير المحترفين النظام في الفندق كان عامل إزاي».



ورفض تحميل اتحاد الكرة بمفرده بمسؤولية الخروج من البطولة الإفريقية، قائلًا: «احنا استقلنا وتحملنا المسؤولية، لكن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، فالمعسكر كان منضبطًا، وفترة الإعداد كانت محترمة».