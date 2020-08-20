ترامب: أعتقد أن مشروع الجدار غير مناسب

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نفسه اليوم الخميس، بشأن ستيف بانون ومبادرته الخاصة لبناء جدار حدودي، قائلًا إنه لم يحب المبادرة أبدًا وإنه لم يكن على اتصال بمستشاره السابق لسنوات.

وقال ترامب متحدثًا عن المخطط الاحتيالي المزعوم للمستشار السابق: "لم يعجبني ذلك، كان ذلك استعراضياً، ربما كان يبحث عن أموال، أعتقد أنه أمر محزن للغاية بالنسبة للسيد بانون، أعتقد أنه أمر مفاجئ".

وأضاف أن مشروع بانون لبناء جدار "غير مناسب".

وتابع: "لم أكن أريد أن أكون مرتبطاً بذلك... لم أكن أريد أن يكون لدي جدار ".

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، القبض على ستيفن بانون، المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصلته بحملة لجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية الأمريكية.

وتم توجيه الاتهام إلى بانون وثلاثة آخرين هم: برايان كولفيج وأندرو بادولاتو وتيموثي شيا "لدورهم في الاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تُعرف باسم (نبني الجدار)"، وجمعت الحملة أكثر من 25 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك.