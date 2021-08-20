قناة السويس تعلن نجاح عبور سفينة إيفرجيفين العملاقة

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عبرت قناة السويس، الجمعة، سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين"، بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة عودتها إلى الصين بعد تفريغ حمولتها في مينائى روتردام الهولندى، وفيلكسستو فى سوفولك ببريطانيا.



ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات التي تكفل عبور السفينة بأمان وبتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد ١ ومساعد ٢ لمصاحبة السفينة خلال رحلتها.



وأكد ربيع أن عبور السفينة مجددا فى رحلتها رقم ٢٢ عبر القناة، يعكس مدى الثقة التى تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، ويدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.



وشهدت حركة الملاحة بالقناة الجمعة عبور ٦٢ سفينة من الإتجاهين دون انتظار، بحمولات صافية قدرها ٣,٥ مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال ٢٦ سفينة بحمولات صافية قدرها ١,٥ مليون طن، فيما عبرت ٣٦ سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت ٢ مليون طن