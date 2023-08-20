الرئيس الإيراني يزور جوهانسبرج الأربعاء المقبل لحضور قمة البريكس

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء المقبل، إلى مدينة جوهانسبرج التي تستضيف الدورة الخامسة عشر من اجتماعات قمة دول بريكس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس الإيراني لجوهانسبرج تأتي تلبية لدعوة من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا لحضور أعمال الاجتماع الخامس عشر لرؤساء دول مجموعة بريكس.

وأضافت الوكالة أن رئيسي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع عدد من قادة الدول الذين سيحضرون قمة بريكس في جوهانسبرج.

ومن جانبها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، سعت للانضمام إلى تجمع البريكس، وأن وزير الخارجية الإيراني يأمل أن تؤدي قمة بريكس المرتقبة إلى تسريع حصول بلاده على عضوية التجمع.

وتعقد قمة البريكس خلال الفترة من 22 وحتى 24 من شهر أغسطس الجاري.

يشار إلى أن مجموعة بريكس - التي تضم خمس من كبريات الدول النامية في العالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تمثل 41 % من سكان العالم، و24 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 % من التجارة العالمية.