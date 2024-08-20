100 مليون صحة: دمياط تستمر في تقديم خدمات الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بكفر البطيخ

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الفرق الطبية لحملة "100 يوم صحة" في تقديم خدماتها للمواطنين ضمن نطاق إدارة كفر البطيخ الصحية، وسط إقبال كبير، من خلال 6 فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى فريق متنقل بأنحاء الإدارة.

وأوضحت الدكتورة مي الدياسطي، مدير إدارة كفر البطيخ الصحية، أن فرق مبادرة "100 يوم صحة" تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي.

كما تقدم خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيًا، التوعية بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة وتنميتها، وفحص السكر وضغط الدم.

وتقدم المبادرة أيضًا خدمات مبادرات "العناية بصحة الأم والجنين" للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وتشمل المبادرة أيضًا فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن أورام الرئة وعنق الرحم والقولون والبروستاتا.

وأضافت الدكتورة داليا وردة، مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الصحية بكفر البطيخ، أن المبادرة تقدم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة، وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.

يتم ذلك وفقًا لتعليمات معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبرعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتورة جيهان الديب، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة دينا أبو صير، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسؤولة المبادرات بمديرية الصحة، والدكتورة أروى بدير، منسق مبادرة "100 يوم صحة".