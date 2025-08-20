وزير الدفاع البولندي: الطائرة المسيرة التي سقطت في حقل ذرة في بولندا هي من أصل روسي

قال وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، إن الطائرة المسيرة التي سقطت في حقل ذرة في بولندا هي من أصل روسي، واصفا الحادث بأنه استفزاز.

وأضاف كوسينياك-كاميش أن "روسيا تستفز دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجددا".

وقال كوسينياك-كاميش إن هذا يحدث في وقت تبذل فيه جهود من أجل السلام في أوكرانيا، التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.

وأضاف كوسينياك-كاميش أنه تم إبلاغ جميع حلفاء الناتو بالحادث.

وسقطت الطائرة المسيرة في حقل قرب قرية أوسيني، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق وارسو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات نشرها موقع الأخبار المحلي "لوكوف تي في" ومضة ضوء أعقبها دوي انفجار كبير. ونتيجة للانفجار، تهشمت نوافذ العديد من المنازل المجاورة، ولكن لم يصب أحد بأذى.

وعثر رجال الشرطة، الذين استدعاهم السكان، على حطام محترق من البلاستيك والمعدن في موقع التحطم.

ونشر موقع "أونيت" صورا من مواقع التواصل الاجتماعي تظهر محركا متفحما ومروحة دفع.