ترامب يهدد بإطلاق سراح أسرى داعش على الحدود الأوروبية

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والمحتجزين حاليا في معسكرات اعتقال للقوات التي يقودها الأكراد في الجزء الشمالي الشرقي من سورية.

وكان آلاف المقاتلين الأجانب من نحو 80 دولة قد انضموا إلى تنظيم الدولة عندما سيطر على أجزاء واسعة من سورية والعراق عام 2014.

وأصبح مصير المقاتلين وأسرهم قضية ملحة منذ إعلان هزيمة التنظيم المسلح مطلع هذا العام.

وقد تمت إعادة بعض الأطفال إلى بلادهم، لكن دولا أوروبية تمانع عودة أولئك الذين اختاروا بفعالية الانضمام إلى الجماعة المتطرفة.

وأوضح ترامب في تصريحات بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إنه "في مرحلة ما، سيتعين على القول: إما أن تستعيدوهم، أو سنسمح لهم بالتوجه إلى حدودكم".

وذكر ترامب إن الولايات المتحدة لن تتحمل تكاليف احتجاز "الآلاف" من المقاتلين.

وقال بشأن المقاتلين إنهم "في الغالب أتوا من أوروبا".

وأدت عمليات عسكرية ضخمة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سورية الديمقراطية بقيادة الأكراد ضد المتطرفين في شمال شرقي سورية إلى لجوء عشرات الآلاف من المدنيين بما في ذلك الكثير ممن يشتبه بصلته بالدولة الإسلامية إلى المعسكرات.