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عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لعشاق آبل الذين خيموا مبكرا أمام متاجرها في أستراليا ليكونوا أول من يحصل على آيفون 11.

وحظي مواطن في أستراليا بـ«لقب» أول زبون لآبل يشتري هاتف آيفون 11، آخر اصدارات الشركة الأميركية والذي كشفت عنه قبل عشرة أيام.

وتجمع حشد صغير من عشاق شركة آبل أمام متجرها بمدينة سيدني صباح الجمعة، لشراء آخر إصدارات الشركة وهو آيفون 11 بنسخه الثلاثة وهي آيفون 11، و آيفون 11 برو، و آيفون 11 برو ماكس.

وككل مرة تقوم فيها آبل بإطلاق هاتف جديد، يقوم عشاقها بـ«التخييم» خارج المتاجر منذ ساعات الصباح الأولى فقط لوضع أيديهم على أحدث العروض العملاق التكنولوجي.