الأوبرا تعلن عن اختبارات لضم مطربين وعازفين جدد لفرق الموسيقى العربية

أعلنت دار أوبرا سيد درويش، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، عن إجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 30 عاما، بإدارة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، إنه بالنسبة لاختبارات الأصوات الجديدة، يؤدي المتقدم أمام اللجنة أغنية من التراث إلى جانب أغنية حديثة، أما العازف يشترط أن يملك القدرة على القراءة الوهلية للمدونة الموسيقية، مشيرة إلى أن تسجيل الطلبات يتم بمكتب الادارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتلقيها.

يذكر أن دار الاوبرا المصرية يتبعها 5 فرق للموسيقى العربية، هي: عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية للتراث، القومية العربية للموسيقى، الإنشاد الديني وأوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.