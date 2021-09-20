نجح فريق طبي في مستشفي الطوارئ الجامعي بطنطا في إنقاذ يد شاب من البتر بعد أن دخلت بالكامل في مفرمة لحوم، وذلك في جراحة دقيقة استغرقت 6 ساعات.

وأشاد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي - في بيان اليوم الاثنين - بمهارة ودقة الفريق الطبي.. فيما قال عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد غنيم إن "الشاب (18 عاما) حضر للمستشفى ويده اليمنى حتى منتصف الساعد داخل مفرمة لحم، وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بقسمي الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبي من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير، كما تم استدعاء فريق من الدفاع المدني".

وأضاف: "رجال الدفاع المدني بقيادة علي أبو الدهب نجحوا خلال ثلاث ساعات في استخراج يد الشاب من المفرمة باستخدم صاروخ كهربائي لتقطيع المفرمة واستخراج يده من داخلها، والحفاظ عليها وتجنب وصول حرارة التقطيع لليد، ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة".

ومن جهته، قال المشرف العام على مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا الدكتور محمد الشبيني إنه "فور نجاح فريق الدفاع المدني في استخراج كف اليد من المفرمة تم إجراء جراحة عاجلة للمريض استغرقت 3 ساعات، تم خلالها توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح الأوتار المتهتكة، وتثبيت عظام كف اليد والأصابع وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وحياكة الجلد، ومتابعة كفاءة الدورة الدموية".

وأضاف أن الكف عاد للعمل بكفاءة وفي وضعه السليم، مؤكدا تجاوز المريض لمراحل الخطر واستقرار حالته تمامًا، ويتلقى حاليا الرعاية الطبية بعنابر جراحة التجميل.