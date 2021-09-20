255 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية بموانئ بورسعيد خلال أغسطس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر أغسطس الماضي حركة تداول بحمولات 3.183.563 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 321.823 حاوية مكافئة من خلال استقبال 255 سفينة متنوعة خلال الشهر.



وبحسب بيان إعلامي، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 305.428 طن، وعدد حاويات 26.198 حاوية مكافئة.



كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة و أيضاً عدد 4 سفن صب سائل وسفينة رورو وسفينة تحولت ساحلي فضلاً عن استقبال عدد 74 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.



فيما استقبل ما ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس عدد 119 سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2.865.283 طن وعدد حاويات 295.625 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 12.852 طن.