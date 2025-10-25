استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف جنوب لبنان

استشهد شخص وأصيب شخص آخر في الغارة التي شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، واستهدفت سيارة في بلدة حاروف في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم قنبلة صوتية في محيط مبنى بلدية بلدة بليدا في جنوب لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح".

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط مبنى البلدية في بلدة بليدا في جنوب لبنان.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد نفذت غارة جوية بعد ظهر اليوم مستهدفة سيارة في محيط المدرسة الابتدائية في بلدة حاروف في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.