التصويت المبكر على منصب العمدة يبدأ في مدينة نيويورك

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم السبت معلنة انطلاق التصويت المباشر في السباقين الانتخابيين اللذين يحظيان بأكبر متابعة في العام الجاري وهما، التصويت على منصب العمدة في مدينة نيويورك والتصويت لاختيار الحاكم القادم لنيو جيرسي.

ويختار سكان مدينة نيويورك بين الديمقراطي زهران ممداني، والجمهوري كيرتس سيلوا وحاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو، وهو ديمقراطي مسجل على بطاقة الانتخاب باعتباره مستقلا. ورشح العمدة الحالي إريك آدامز نفسه أيضا، لكنه انسحب من السباق الشهر الماضي ووجه دعمه لكومو.

ويخوض السباق على منصب حاكم نيوجيرسي السياسي الجمهوري عضو الكونجرس جاك سياتاريللي ضد النائبة الديمقراطية ميكي شيريل.

وسمحت نيويورك بالتصويت المبكر منذ 2019 وأصبح يلقى رواجا نسبيا. وأدلى 35 % من الناخبين بأصواتهم بشكل مباشر في الانتخابات التمهيدية لاختيار العمدة في يونيو، وفقا للمجلس المالي لحملة المدينة.

وقالت آشلي كونينج، مديرة مركز إيجلتون لاستطلاعات الرأي العام في جامعة راتجرز في نيوجيرسي، إن الحملات الانتخابية سلطت الضوء على قضايا القدرة على تحمل تكاليف المعيشة وأعبائها فضلا عن الانقسامات المستمرة داخل الحزب الديمقراطي.