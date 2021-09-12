 جامعة سوهاج تحذر من التعامل مع سيدة عربية تدعي أنها عضو هيئة تدريس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة سوهاج تحذر من التعامل مع سيدة عربية تدعي أنها عضو هيئة تدريس

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 9:41 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 9:41 م

كشف المركز الإعلامي لجامعة سوهاج عن ادعاء سيدة تدعى "ع. ا"، من إحدى الدول العربية، بأنها موفدة من جامعة السربون الفرنسية لتدريس القانون الدولي بالجامعة، واستغلال اسم الجامعة للترويج لشخصها في أعمال خاصة بها.

وأكد المركز أن تلك السيدة ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالجامعة، ولا تنتمي لهيئة التدريس كما تدعي، موضحًا أن الجامعة تنفي وجود أي تعاون بينها وبين تلك السيدة نهائيا.

وشدد على أنه لا توجد أي فعالية فنية تقام الآن تحت إدارة الجامعة، متابعًا: "الجامعة هنا تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه أي هيئة أو شخص يروج كذبا بالتعاون مع الجامعة أو تنظيم فعاليات تحت رعايتها".

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