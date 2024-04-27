مسئول إندونيسي: نقل السكان المتضررين جراء ثوران بركان روانج سولاويسي

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قال أولي دوندوكامبي محافظ نورث سولاويسي الإندونيسية إن سكان جزر "سياو تاجولاندانج بيارو" بمنطقة سيتارو الذين تضرروا بشدة جراء ثوران بركان روانج سيتم إعادة توطينهم في منطقة جديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وأوضح المحافظ أن الحكومة الإقليمية ستنسق مع الوكالات الحكومية المعنية لإيجاد منطقة للسكان المتضررين.

وسلط ستيفن كاندو نائب المحافظ الضوء على خطة إعادة التوطين خلال اجتماع مؤخرا مع السكان الأشد تضررا جراء ثوران البركان.

وأكد المحافظ دوندوكامبي أن معظم السكان المتضررين طلبوا إعادة توطينهم.

وأضاف أن الحكومة الإقليمية ستعثر على المنطقة الملائمة للناجين من ثوران البركان، وستشيد وزارة الاشغال العامة والاسكان منازل وطرقا ومدارس ومنشآت عامة أخرى من أجلهم.