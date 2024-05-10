ارتفاع حالات التسمم التي وصلت لمستشفى كوم أمبو لـ 8 أشخاص

ارتفعت حالات التسمم التي وصلت لمستشفى كوم أمبو إلى 8 حالات، وذلك عقب وصول 3 حالات من قرية النجاجرة، نتيجة تناولهم وجبة فسيخ فاسدة.

وكانت الواقعة بدأت عندما استقبل مستشفى كوم أمبو، 5 حالات من أسرة واحدة، تظهر عليهم أعراض قيء وإسهال، ويشتبه تعرضهم لتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم حجزهم بالمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصابين الخمسة، هم "سينيودي. ز، ٢٦سنة" "مارين.أ،٣٠ سنة" "جوزفين.ز، ٢٤ سنة" "نرمين.ب، ٢٤ سنة" "مينا.ب، ٨ سنوات"، فيما وصلت بعد ساعة 3 حالات وهما "آيتين.ب، ٢٩ سنة" "كاراس.و، ٩ سنوات" "نوال.س".

وجميعهم مقيمين بقرية النجاجرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.