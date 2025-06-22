 التلفزيون الايراني: أنباء تشير إلى استهداف أمريكي لثلاثة مواقع نووية وهي فوردو ونطنز وآخر في أصفهان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التلفزيون الايراني: أنباء تشير إلى استهداف أمريكي لثلاثة مواقع نووية وهي فوردو ونطنز وآخر في أصفهان


نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 3:39 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 3:39 ص

أعلن التلفزيون الايراني أن أنباء تشير إلى استهداف أمريكي لثلاث مواقع نووية وهي فوردو ونطنز وآخر في اصفهان.


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