تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الجمعة، على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم.

وسيكون التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي تحظى به فلسطين وطلبها للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله قوله ، إن فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف عوض الله ، أن تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وهذا التصويت سيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها.

وأوضح عوض الله أن اعتماد القرار سيشكل تعزيزا إضافيا لمكانة دولة فلسطين وهو ما سيمنحها صلاحيات إضافية من بين جملة من الأمور، منها: الحضور والمشاركة في كافة المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق بالحديث في أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشاريع قرارات باسمها.

وأكد الحق التاريخي والطبيعي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحصول على العضوية الكاملة، مشيرا إلى أن 144 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من 120 اتفاقية ومنظمة دولية وتقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة.

وفور التصويت واعتماد القرار من الجمعية العامة، سيتم مطالبة مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة وإصدار توصية ايجابية تتناسب مع الاجماع والزخم الدولي الذي أسس له اعتماد هذا القرار.