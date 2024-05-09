متظاهرون يطالبون باستقالة رئيس وزراء أرمينيا جراء تنازلاته لأذربيجان

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الخميس، للاحتجاج على سياسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان والمطالبة بتنحيته.

ويشعر المتظاهرون بالغضب جراء المزيد من التنازلات المتعلقة بالأراضي التي قدمتها الحكومة الأرمينية لأذربيجان المجاورة، بعد خسارة الحرب على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

ورصد مراسل وكالة (د.ب.أ) في مسرح الاحتجاج مطالبة المتظاهرين، بقيادة رئيس أساقفة تافوش، باجرات جالسستانيان، باستقالة باشينيان.

كان جالستانيان قد دعا في البداية باشينيان إلى الاستقالة في غضون ساعة، لكن لم يتم الاستجابة لمهلة الإنذار ، لذا توعد باتخاذ المزيد من الإجراءات. ويخطط المتظاهرون لقضاء الليل في ميدان الجمهورية بوسط يريفان.