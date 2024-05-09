 نقل 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى كوم أمبو بعد تعرضهم لتسمم غذائي - بوابة الشروق
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نقل 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى كوم أمبو بعد تعرضهم لتسمم غذائي

حمادة بعزق
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 11:23 م

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة من قرية النجاجرة بمدينة كوم أمبو في أسوان، إلى حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فسيخ فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الشرطة بالواقعة، وجارٍ التحقيق ومعرفة سبب التسمم.

وبدأت الواقعة عندما استقبل مستشفى كوم أمبو، 5 حالات من أسرة واحدة، تظهر عليهم أعراض قيء وإسهال، ويشتبه تعرضهم لتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم حجزهم بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصابين الخمسة، هم "سينيودي. ز، ٢٦سنة" "مارين.أ،٣٠ سنة" "جوزفين.ز، ٢٤ سنة" "نرمين.ب، ٢٤ سنة" "مينا.ب، ٨ سنوات"، وجميعهم مقيمين بقرية النجاجرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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