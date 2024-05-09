الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 990 مليـون دولار خلال عام 2022.

وياتى ذلك تزامناً مع الزيارة رئيس وزراء الأردن، حيث استقبل الرئيس السيسي، رئيس وزراء الأردن بحضور مدبولي، مؤكداً الاعتزاز بالعلاقة الخاصة والتاريخية بين شعبي وقيادتي البلدين.

وأضاف الإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 658 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022. وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206 ملايين دولار خلال عام 2023، مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.

وبحسب الإحصاء، جاء الوقود والزيوت المعدنية في مقدمه أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال 2023 بقيمة صادرات بلغت 107 ملايين دولار، يليها محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

وعن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022، جاءت الأسمدة في مقدمتها بقيمة 105.6 مليون دولار، يليها منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار، ومجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

ووفق للإحصاء، بلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 792.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 119مليون دولار خلال عام 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة حتى الآن، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأدرن طبقاً لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.