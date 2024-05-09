 حكومة غزة: كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكل إثر اجتياح رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حكومة غزة: كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكل إثر اجتياح رفح

 وكالات
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 10:10 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 10:10 م

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الخميس، من "كارثة إنسانية عميقة" بدأت تتشكل نتيجة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح جنوبي القطاع.

وقال في بيان إنه "يحذر من كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكل نتيجة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لشرق محافظة رفح"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف أن هذه الكارثة ساهم فيها "احتلال معبري رفح وكرم أبو سالم، وكذلك منعه إدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية، ومنعه سفر آلاف المرضى والجرحى".

واعتبر المكتب الحكومي أن ذلك "يعطي مؤشرات واضحة على أزمة حقيقية في غزة".


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