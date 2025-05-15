سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لحادث مروري مروّع بين سيارة نقل "مقطورة" وأخرى ملاكي، أسفر عن وفاة عبد الله عبد الفتاح، بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام.

وأظهرت الصور تحطم السيارة الملاكي بالكامل، والتي كان يقودها بطل كمال الأجسام، عقب اصطدامها بسيارة النقل المسرعة في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة بأحد الطرق في منطقة التجمع، فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة تصادم سيارة نقل "مقطورة" مع سيارة ملاكي، مما أسفر عن وفاة قائد السيارة الملاكي، وتبين أنه عبد الله عبد الفتاح، بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام. وقد تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها بعد الازدحام المروري الذي تسبّب فيه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قائد السيارة النقل المتسبب في الحادث، والذي فرّ هاربًا فور وقوعه خشية المساءلة القانونية.

كما يجري رجال المباحث تحرياتهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث، لكشف الملابسات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.