لجنة مصر للأفلام: اختصار إجراءات التصوير الأجنبي لأسبوع واحد وتنفيذ 75 مشروعًا عالميًا خلال 4 سنوات

أعلن أحمد سامي، مدير لجنة مصر للأفلام، عن تقليص مدة إنهاء إجراءات تصوير الأعمال الفنية الأجنبية داخل مصر إلى أقل من أسبوع، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الإنتاجات العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن اللجنة باتت تضم كافة الجهات المعنية بالموافقات والتصاريح، ما يتيح صدور القرار فورًا في نفس يوم تقديم الطلب، دون الحاجة لمخاطبة جهات متعددة.

وأكد أن هذه التسهيلات أسهمت في تنفيذ 75 مشروعًا أجنبيًا خلال السنوات الأربع الماضية، بالتعاون مع كبرى شركات الإنتاج العالمية مثل ديزني، باراماونت، وميرماكس، مشيرًا إلى أن الأهرامات تظل الوجهة الأكثر طلبًا من الفرق الأجنبية بسبب خلفيتها الحضارية الفريدة.

وأشار سامي إلى تجربة تصوير فيلم Fountain of Youth عند سفح الأهرامات، من إنتاج شركة Skydance الأمريكية، وبطولة جون كرازينسكي وإيزا غونزاليس، والذي تم تنفيذه بتنظيم محكم، حيث دخل طاقم العمل والمعدات خلال ساعة واحدة فقط عبر مطار القاهرة، وبلغ عدد الفريق 250 شخصًا.

ولفت إلى أن هذا النوع من الأعمال يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا كبيرًا، إذ سجّل أحد المشاريع ما يقرب من 300 مليون جنيه خلال عشرة أيام فقط من التصوير، بخلاف العوائد غير المباشرة مثل تحفيز السياحة ودعم قطاعات النقل والفنادق والخدمات اللوجستية.