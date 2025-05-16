دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى ضرورة إحداث «ثورة تشريعية» في القوانين المصرية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر شاشة MBC مصر: «أريد أن أضع في الاعتبار أننا في حاجة إلى ثورة تشريعية، لأن هناك قوانين كثيرة جدًا باتت سقيمة وعقيمة، هذه القوانين في واد، وما يؤسس له الرئيس عبد الفتاح السيسي من دولة ديمقراطية عصرية حديثة في واد آخر».

وضرب مثالا بقانون المرور رقم 66 الصادر لعام 1973 رغم التعديلات الصادرة عليه، مشيرا إلى أن كثرة التعديلات على القوانين «غير مستحبة في فن التشريع».

وأوضح أن القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع، مشيرا إلى أن الانضباط أو عدم الانضباط يرتبط بالقاعدة القانونية التي تستطيع أن تحقق فلسفة التشريع.

وتطرق إلى قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه «يُعرف في كل دساتير العالم بأنه الدستور الثاني للدولة»، لأنه ينظم مسائل غاية في الأهمية في حياة الإنسان، وهي حرية المواطن منذ بدء جمع الاستدلالات ومحاضر الشرطة وحتى صدور حكم بات استنفد كل طرق الطعن.

ولفت إلى أن «مهما كانت كميات المخدرات المضبوطة، إذا لم تكن إجراءات الضبط صحيحة وكانت مشوبة بالبطلان، فلا أمام القاضي إلا أن يحكم بالبراءة»، مستشهدا بمقولة رومانية شهيرة «القانون هو علم العلوم».