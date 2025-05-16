تقرير: هجمات قطاع غزة تمهيد لدخول القوات البرية الإسرائيلية

قال مسئولون عسكريون إسرائيليون، اليوم الجمعة، إن أحد أسباب الهجمات الواسعة في قطاع غزة هو الاستعداد لدخول القوات البرية والمدرعات في حال تنفيذ عملية "عربات جدعون".

وذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، نقلا عن المسئولين العسكريين، بأن القصف المكثف يأتي وفقا للخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي والتي وافقت عليها القيادة السياسية بالفعل، من أجل التمهيد لدخول القوات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح المسئولون أن "هذه هجمات كبيرة لن تؤدي إلى تدمير أصول حماس فحسب، بل ستساعد القوات التي ستدخل إلى تلك المناطق أيضا".

ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن زيادة وتيرة الهجمات تأتي في الواقع استعدادا لوقف إطلاق النار المحتمل.