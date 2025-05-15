 أينشتاين في بورسعيد.. وثائقيات ماسبيرو تروي قصة الزيارة الشهيرة ولقاء مصطفى مشرفة - بوابة الشروق
الخميس 15 مايو 2025 4:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أينشتاين في بورسعيد.. وثائقيات ماسبيرو تروي قصة الزيارة الشهيرة ولقاء مصطفى مشرفة


نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 4:21 م | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 4:29 م

أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن بدء إنتاج سلسلة (وثائقيات ماسبيرو).. وذلك بوثائقي (أينشتاين في بورسعيد).

يرصد الفيلم الوثائقي زيارة أينشتاين للمدينة الباسلة أثناء رحلته الآسيوية الشهيرة، كما يرصد من مصادر متعددة اللقاء العائلي الذي جمع أسرتي مصطفى مشرفة وألبرت أينشتاين.

ويتناول الفيلم، الذي يستضيف مؤرخين مصريين وأجانب وشخصيات من عائلة مشرفة، جوانب من مضمون اللقاء الشهير، وكذلك ردود الفعل حول زيارة أينشتاين الآسيوية والجدل الذي أُثير بشأن مذكراته عن الشرق، ولا سيما الصين واليابان.

وتأتي سلسلة الوثائقيات ضمن رؤية (عودة ماسبيرو)، والتي انتقلت إلى مرحلة تطوير الإذاعة والشاشة، بعد المرحلة الأولى التي شهدت التخطيط العام لمستقبل الهيئة، التي تُعد إحدى نقاط الذروة في خريطة القوة الناعمة المصرية.

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