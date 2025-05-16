اليوم الـ60 على استئناف العدوان على غزة: الاحتلال يرتكب مجازر جديدة ويسقط 127 شهيدا في يوم واحد

واصلت طائرات الاحتلال، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 60 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 127 مواطنا منذ فجر الخميس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وفي شمال قطاع غزة، ارتقى 7 شهداء شرق القرارة شمال شرق خان يونس.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف خيمة في منطقة المواصي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنه وصل إلى مشافي القطاع 82 شهيداً منهم خمسة شهداء انتشال و152 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,010 شهداء و119,998 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2,876 شهيداً و7,957 إصابة.