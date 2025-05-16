بهاء أبو شقة: أُطمئن الجميع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا منضبطا دستوريا

رفض المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إبداء الرأي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، معللا ذلك بـ «استشعاره الحرج».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC» مصر»: «لا أستطيع أن أقول رأيي الصريح فيه لاستشعار الحرج، إنما أُطمئن الجميع أن مشروع القانون ليس أكثر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيُبحث ولن يخرج إلا بعد أن نكون أمام نصوص قانونية منضبطة، يُراعى فيها كافة الإجراءات الدستورية التي رسمها الدستور، وبما يحقق الهدف من أي قانون، وهو الصالح العام».

ونوه أن «القانون قواعد عامة مجردة، والنظرة إلى القوانين كلها نظرة مجردة»، مشيرا إلى أن لرئيس الجمهورية الحق في إعادة القانون إذا رأى ذلك، وفقا للدستور.

وفيما يتعلق بقانون المسئولية الطبية، أوضح أن كل المبادئ التي تضمنتها نصوص القانون هي مبادئ مستقرة ومقررة من محكمة النقض، لافتا أن القانون يضيف «ضمانات كثيرة»، من بينها إنشاء صندوق للمسئولية الطبية وتحديد الجهة المختصة بتحديد هذه المسئولية.

وأشار إلى إرساء محكمة النقض معايير تحديد الخطأ الطبي في العديد من أحكامها، لافتا إلى حضوره شخصيا بعضها سواء كقاض أو كمدافع.