قالت منظمة "منتدى الأسرى والمفقودين" إن إسرائيل أصبحت على بعد ساعات من "فرصة القرن الضائعة" مع تكثيف عملياتها في قطاع غزة بدلا من التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى والانضمام إلى المبادرات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر المنظمة، في بيان لها، صباح اليوم الجمعة: "استيقظت عائلات الرهائن هذا الصباح بقلب ثقيل وخوف كبير إزاء التقارير التي تحدثت عن تكثيف الهجمات في القطاع واقتراب نهاية زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت أن "الفرصة التاريخية الضائعة- فشل إسرائيلي ذريع. ستبقى محاولات تعطيل المقترحات المطروحة على الطاولة محفورة في الذاكرة مدى الحياة".

وتابعت: "هذه ساعات حاسمة، ساعات ستحدد مستقبل أحبائنا، ومستقبل المجتمع الإسرائيلي، ومستقبل الشرق الأوسط. نحث رئيس الوزراء ورئيس الولايات المتحدة على تحقيق تقدم"، محذرة من أن الوقت ينفد.

وقال منتقدو الحكومة الإسرائيلية إن عدم رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تقديم تنازلات بشأن إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى ترك إسرائيل على الهامش بينما وقع الرئيس الأمريكي اتفاقيات بمليارات الدولارات مع حلفائه في الخليج.