ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ إيراني في إسرائيل إلى 84 شخصا بينهم 10 حالات خطيرة

أصيب ما لا يقل عن 84 شخصا، من بينهم 10 في حالة خطيرة، بعد أن أصاب صاروخ باليستي إيراني مبنى في مدينة عراد بجنوب إسرائيل ليلة السبت، وفقا لهيئة الإسعاف الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن هيئة الإسعاف أنه تم إجلاء جميع الجرحى لتلقي المزيد من العلاج، ولا يوجد عالقين تحت الأنقاض.

وتعرضت ثلاثة مبان للدمارالكامل في المدينة الواقعة جنوبي إسرائيل وهي معرضة لخطر الإنهيار.

وتقوم خدمات الإنقاذ حاليا بإجراء عمليات بحث في كل مبنى من المباني لتحديد ما إذا كان هناك ضحايا إضافيون.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها كانت "أمسية صعبة للغاية في معركتنا من أجل مستقبلنا".

وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية في وقت متأخر من يوم السبت، نقلا الوزارة، أن حصيلة القتلى في الحرب ارتفعت إلى أكثر من 1500 شخص.