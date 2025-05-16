وزير الخارجية: غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية يعيق وقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن المشكلة الكبرى تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى إسرائيل لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» أن جهود الوساطة المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشددا أن سرعة إدخال المساعدات إلى غزة أمر شديد الأهمية في ضوء المجاعة القائمة بالقطاع.

وأشار إلى أن مصر بصدد الدعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار القطاع بمجرد وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار غزة.

وفي الشأن الليبي، أعرب عن قلق مصر إزاء التصعيد الأخير، قائلا إن مصر حذرت من حالة «الاستقرار الهش ونتابع بقلق التصعيد في ليبيا»، موضحا أنه بدون فرض سيطرة الدولة الليبية، لا يمكن الحديث عن استقرار مستدام».

وعن اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي الذي عُقد في بغداد قبل القمة العربية، أكد أنه شهد توافقا حول القضايا المطروحة على القمة العربية المقبلة، مضيفا أنه: «تم الاتفاق على طرح مشروع قرار يهدف إلى دعم الشرعية وضمان سلامة الملاحة الدولية».

وعادت الاشتباكات العنيفة لتهز العاصمة الليبية طرابلس، حيث امتدت المواجهات مخلفة ضحايا ودمارًا في أحياء سكنية، وسط دعوات دولية وأممية لوقف التصعيد.

يأتي هذا التصعيد بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حل «هيئة دعم الاستقرار»، وهي مجموعة مسلحة نافذة كانت تسيطر على مناطق رئيسية في طرابلس، وأطلق اللواء 444 عمليات عسكرية استهدفت هيئة دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، أسفرت عن مقتل عبد الغني الككلي، القيادي البارز في الهيئة، إلى جانب ستة آخرين.