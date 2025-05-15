وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من الرياضيين المصريين القادمين من ليبيا، يتقدمه المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، حسام البدري، وكان في استقبالهم وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي عودة البعثة في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن اندلاع اشتباكات مسلحة أثارت مخاوف بشأن سلامة المواطنين المصريين المتواجدين هناك، وعلى رأسهم عدد من الرياضيين.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على أوضاع البعثة المصرية، حيث تواصل مباشرة مع الكابتن حسام البدري، وأفراد الطاقم الفني المصري، إضافة إلى اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، للاطمئنان على سلامتهم والتنسيق بشأن عودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن الوزير يتابع عن كثب أوضاع جميع الرياضيين المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع سلامة أبنائها في الخارج على رأس أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة.