بدء فعاليات جلسة الاستثمار والصناعة بمنتدى مصر 2026

• لميس الحديدي تطرح 3 أسئلة أمام الحكومة: الصناعة والصادرات والبطالة

بدأت منذ فليل فعاليات جلسة الاستثمار والصناعة، بعنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن أعمال اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، وتقدمها الإعلامية لميس الحديدي.

وتناقش الجلسة سبل تعزيز الاستثمار ودعم الصناعة المصرية، من خلال حوار مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال ووزراء الصناعة والاستثمار والعمل، إلى جانب استعراض جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات.

واستعرضت لميس الحديدي 3 مؤشرات رئيسية تشكل محاور للنقاش، في مقدمتها مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتراوح وفق الأرقام المطروحة بين 12.8% و14%، مع استهداف رفعها إلى 20% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أهمية التحقق من دقة البيانات وتوحيد الأرقام المتداولة.

ويتمثل المؤشر الثاني في الصادرات غير البترولية، التي ارتفعت من نحو 34–34.6 مليار دولار إلى 37.2 مليار دولار، بحسب الأرقام التي عرضتها، مع استهداف زيادتها إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن آليات تحقيق هذه القفزة خلال السنوات الأربع المقبلة.

أما المؤشر الثالث، فيتعلق بمعدل البطالة، باعتباره أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بقدرة الاستثمار والصناعة على توفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يمهد لمناقشة دور السياسات الحكومية والاستثمارات الجديدة في دعم التشغيل.