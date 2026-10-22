وزارة الدفاع اليمنية تحذر المواطنين من المشاركة في تجمعات الحوثيين: تمثل أهدافا عسكرية مشروعة

حذرت وزارة الدفاع اليمنية، الخميس، من المشاركة في أي تجمعات أو فعاليات ينظمها الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها، معتبرة أن هذه التجمعات تمثل "أهدافا عسكرية مشروعة".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحوثيين يستغلون ما تسميه "النكف القبلي" والاحتشاد الجماهيري والدورات الثقافية وغيرها من الفعاليات لتجنيد الأطفال والشباب والزج بهم في القتال، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضافت أن الحوثيين يوظفون هذه التجمعات لخدمة "أنشطتهم القتالية ومشروعهم التدميري"، داعية اليمنيين إلى عدم المشاركة فيها وعدم السماح باستغلال أبنائهم أو تعريض حياتهم للخطر.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أن "أي تجمعات من هذا النوع ستعد أهدافا عسكرية مشروعة"، مطالبة السكان بالابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم.

ويأتي التحذير في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية التي تشهدها عدة محافظات يمنية.