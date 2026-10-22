كورتوا ينتقد التحكيم في الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

تحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بصراحة عن مستوى التحكيم في الدوري الإسباني وتقنية الفيديو، وذلك عقب فوز فريقه على لايبزيج بنتيجة 4-1، في تصريحات بالمنطقة المختلطة بملعب سانتياجو برنابيو.

وجاءت تصريحات الحارس البلجيكي ردًا على سؤال بشأن التحكيم الذي يتوقعه ريال مدريد خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على ملعب كامب نو.

وأكد كورتوا أنه لا يشعر بالخوف من التحكيم في مواجهة برشلونة، مشددًا على ثقته في الحكام، لكنه انتقد مستوى القرارات التحكيمية في الدوري الإسباني وطريقة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال حارس ريال مدريد: «لا نخشى التحكيم أمام برشلونة، أنا أثق في الحكام، فهم يدخلون المباريات ولديهم قناعة بأنهم سيقدمون ما يستطيعون، وفي النهاية هم بشر ويمكنهم ارتكاب الأخطاء».

وأضاف: «نتمنى ألا تكون الأخطاء دائمًا في اتجاه فريق دون الآخر، وأن يتدخل حكم الفيديو في الحالات التي أُدخلت التقنية من أجلها».

وتطرق كورتوا إلى استخدام تقنية الفيديو في إسبانيا، موضحًا أن الهدف من تطبيقها منذ عام 2018 كان التدخل في الحالات الواضحة والصريحة فقط.

وأوضح: «أعتقد أن تقنية الفيديو أُدخلت عام 2018 للتعامل مع الحالات الواضحة والصريحة، لكنني أشعر بأن تدخلاتها في الدوري الإسباني أكثر من اللازم، في حالات لا أرى أنها تستدعي ذلك».

وتابع: «هذا هو الانطباع السائد لدينا، كما أن هناك أحيانًا غيابًا للوضوح بشأن ما يُشرح لنا في بداية الموسم. نستمع إلى محاضرة للحكام تستمر ساعة كاملة، ثم نجدهم يرتكبون أخطاء ويتخذون قرارات غريبة بعد أسبوع واحد».

وفي ختام حديثه، أعرب كورتوا عن تفاؤله بنزاهة التحكيم خلال الكلاسيكو المقبل، قائلًا: «بصفتي إنسانًا متفائلًا وإيجابيًا، أعتقد أنهم يدخلون الملعب بنوايا صادقة. يمكن أن تخطئ، ولهذا توجد تقنية الفيديو، لكن الأمر يجب أن يتوقف عند هذا الحد».

وفي تصريحات لشبكة «دازن»، تطرق كورتوا إلى بعض تفاصيل مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، كاشفًا عن حالة فينيسيوس جونيور، إلى جانب حديث جوزيه مورينيو مع اللاعبين بين الشوطين بشأن الأداء الدفاعي.

وقال كورتوا: «لم يكن مورينيو سعيدًا بسلوكنا الدفاعي، وأخبرنا بأن المسؤولية الجماعية يجب أن تتحسن، وقد نجحنا في تحسين ذلك خلال الشوط الثاني».

وأضاف: «كان سعيدًا بأدائنا عندما كانت الكرة بحوزتنا، لكنه لم يكن راضيًا عن أدائنا من دونها. لم يكن التوبيخ شديدًا، لكنه لم يكن سعيدًا».

كما أشار حارس ريال مدريد إلى الحالة النفسية لفينيسيوس جونيور، قائلًا إن اللاعب كان «منزعجًا بعض الشيء».