انطلقت اليوم، فاعليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، حيث من المقرر أن تناقش جلسات المنتدى اليوم، عدة قضايا منها: الاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة، وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي "برنامج ما بعد صندوق النقد الدوليّ"، بالإضافة إلى مناقشة كيفية مضاعفة مواردنا من النقد الأجنبي، وإدارة ملف الدين، منتقلا إلى ما يخص الطاقة الذي يخوض العالم بسببها حروبا وصراعات حاليا.

ويعقد منتدى مصر 2026، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش اليوم الأول، للمنتدى محور «بناء الإنسان»، من خلال ثلاث جلسات عامة، إلى جانب عدد من ورش العمل التي تُعقد بالتوازي، وتتناول قضايا التعليم، والشباب والإبداع، والثقافة، ومنظومة القيم الاجتماعية.

واستهدفت المناقشات حول هذا المحور تستهدف الإجابة عن تساؤل رئيسي يتعلق بكيفية البناء على ما تحقق من تطوير في المنشآت والخدمات التعليمية، وتوسيع فرص التعليم والتمكين والمشاركة، وصولًا إلى تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية، وبناء الإنسان المصري القادر على التعلم المستمر والابتكار، بما يعزز قدرته على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وتناول اليوم الثاني للمنتدى، محور "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن"، من خلال ثلاث جلسات عامة رئيسية، تناقش ملفات التنمية الحضرية والعمرانية، وصحة المواطن، ومصر الرقمية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

واستهدفت مناقشات هذا المحور بحث سبل تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، وتعزيز أثرها المباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث للمتدى اليوم الأربعاء، المتمثل في الحماية والأمن المجتمعي، وهو ما يخص جلسات أمن المواطن، ومنظومة الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي وتحديات اليوم ورؤية المستقبل، وهنا نتناول كيفية تعزيز حماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

ويتناول اليوم الرابع غدا الشق الاقتصادي، من خلال جلسات عامة، مثل: الاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة، وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي "برنامج ما بعد صندوق النقد الدوليّ"، والموضوع الآخر هو كشف للرأي العام حول كيفية مضاعفة مواردنا من النقد الأجنبي، وإدارة ملف الدين، منتقلا إلى ما يخص الطاقة الذي يخوض العالم بسببها حروبا وصراعات حاليا.



