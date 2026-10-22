باكستان تتلقى ثاني شحنة من الغاز الطبيعي المسال من قطر خلال أكتوبر الجاري

قالت مصادر بوزارة الطاقة الباكستانية اليوم الخميس إن باكستان تلقت ثاني شحنة من الغاز الطبيعي المسال من قطر هذا الشهر، حيث يتم بالفعل ضخ إمدادات الغاز من الشحنة في الشبكة الوطنية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المصادر القول إن وصول الشحنة يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحفاظ على إمدادات الغاز مع تجنب الشراء باهظ التكلفة من السوق الفوري الدولي، حيث وصل سعر الغاز الطبيعي المسال إلى 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضافت المصادر أن الغاز الطبيعي المسال المستورد وفقا للاتفاق الحالي بين باكستان وقطر يتكلف ما بين 14 دولار إلى 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو نصف السعر في السوق الفوري.