النائبة داليا الأتربي: نحتاج إلى تحويل نتائج رسائل الماجستير والدكتوراه لمنتجات وتطبيقات عملية بدلا من بقائها على الأرفف

قالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنها تثمن تنظيم منتدى مصر 2026، مشيدة بمستوى حفل الافتتاح، الذي وصفته بالرائع والمؤثر في الشعب المصري، حيث إنه عزز مشاعر الحب والانتماء للوطن.

وأضافت "الأتربي"، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنها شاركت في جلسة التعليم ومستقبل أولادنا بالمنتدى، مؤكدة ضرورة تعزيز التواصل والاحتكاك بمدارس الريف، وفتح حوار موسع حول منظومة التقييمات وتأثيرها على الأطفال، خاصة في مراحل التعليم الأساسي.

ورأت أن إدخال مادتي اللغة العربية والتاريخ على طلاب المدارس الدولية يستدعي إعادة النظر في توقيت تطبيق هذه المناهج، خاصة بالنسبة إلى طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، الذين لا يناسبهم إدخال مناهج جديدة قبل امتحاناتهم بشهر واحد، مؤكدة أن تدريس هاتين المادتين أمر مهم، وكان من الأفضل تطبيقه على الطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى أي من الصف الأول الثانوي.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أكدت أهمية زيادة مخصصات تمويله خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المناقشات شهدت اهتمامًا بهذا الملف، انطلاقًا من أن العلم يمثل ركيزة أساسية لتقدم الأمم.

وشددت على ضرورة تقييم رسائل الماجستير والدكتوراه والاستفادة منها وتحويل نتائجها إلى منتجات وتطبيقات عملية، بدلًا من بقائها على الأرفف دون الانتفاع منها، مشيرة إلى وجود توجه نحو تقييم هذه الرسائل بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، ودعم الاقتصاد وتحفيز النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل.