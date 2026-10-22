عضو اتحاد المستثمرين: منتدى مصر فرصة للانتقال من تشخيص التحديات إلى صياغة السياسات وصناعة المستقبل

قال روحي العربي، عضو اتحاد المستثمرين المصريين، إن منتدى مصر 2026 لا يقتصر على كونه منصة للحوار أو تجمعًا للنخب والخبراء وصناع القرار، بل يمثل فرصة للانتقال بالحوار الوطني من مرحلة طرح الأفكار وتشخيص التحديات إلى صياغة السياسات وصناعة المستقبل.

وأعرب "العربي"، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، عن تقديره لإتاحة هذا الزخم من الأفكار ومناقشة القرارات المهمة المتعلقة بمستقبل مصر والمصريين، مؤكدًا أن توطين الصناعة يمثل أساسًا لنجاح أي مشروع قومي وخروجه من صلب الدولة المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي يشهدها العالم، وتطلعات المواطنين إلى مستقبل أفضل يقوم على توفير فرص العمل اللائقة وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج والمنافسة.

وأضاف أن المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى لا يقتصر على ما تشهده جلساته من مناقشات، وإنما يرتبط بما يمكن تحقيقه على أرض الواقع بعد انتهائها، معتبرًا أن الصناعة والزراعة والتعليم تمثل الملفات الرئيسية القادرة على دعم مسيرة التنمية.

وتابع أن الصناعة ركيزة أساسية لأمن الاقتصاد الوطني، فلا يمكن بناء اقتصاد قوي ومستدام دون قاعدة صناعية متطورة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل حاليًا على توطين العديد من الصناعات بدعم من توجيهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن اهتمام الدولة بالاستثمار في بناء الإنسان المصري وتأهيل الشباب، لا سيما من خلال التعليم الفني والبحث العلمي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم التكنولوجي وتعزيز فرص النجاح، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه المجالات يفتح الطريق أمام تطوير الصناعة وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تشجيع الشباب على الابتعاد عن الأساليب التقليدية والتوجه إلى تعلم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تمثل خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن الشباب المصري يمتلك قدرات تؤهله للمنافسة عالميًا متى توافر له النهج السليم.