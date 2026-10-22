المؤتمر الألماني للطلاب يرحب بالدعوات للاحتجاج نهاية الشهر من أجل تحسين التعليم

أعلن المؤتمر الاتحادي الألماني للطلاب دعمه للاحتجاجات المقررة في 31 أكتوبر الجاري في 21 مدينة ألمانية للمطالبة بتحسين التعليم.

وقالت المتحدثة باسم المؤتمر، إيزابيل زيلتنرايش، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن المؤتمر "يقيّم الاحتجاجات المعلنة بشكل إيجابي من حيث المبدأ، ما دامت تُجرى بصورة سلمية وديمقراطية"، مضيفة أن الطلاب لهم الحق وكل الأسباب التي تدفعهم إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بتعليم أفضل وظروف أفضل في مدارسهم.

وتدعو مبادرة عبر الإنترنت إلى تنظيم الاحتجاجات تحت اسم "جيل زد يتولى الأمر" أو "جيل زد ينتفض". وتطالب المبادرة، من بين أمور أخرى، بتعزيز حماية المناخ، واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وإلغاء التجنيد الإجباري. كما ترفض العنف صراحة.

وقالت زيلتنرايش إن المؤتمر الألماني للطلاب يتفق مع العديد من المطالب المطروحة في الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا وإيطاليا، وأضافت: "تشمل هذه المطالب، من بين أمور أخرى، تحسين التجهيزات والبنية التحتية في المدارس، وتوفير عدد كاف من المعلمين، وتقليل أعداد الطلاب في الفصول، وتحسين ظروف التعلم، وإقامة نظام تعليمي يتيح فرصا متكافئة لجميع الشباب، بصرف النظر عن خلفياتهم الاجتماعية". وفي ضوء التجربتين الفرنسية والإيطالية، حذرت زيلتنرايش من إمكانية استغلال مجموعات سياسية مختلفة للاحتجاجات لتحقيق أهدافها.

وفي فرنسا يحتج الطلاب منذ نهاية سبتمبر الماضي للمطالبة بتحسين تجهيزات المدارس وزيادة عدد المعلمين وتحسين ظروف التعلم. وامتدت احتجاجات مماثلة إلى إيطاليا، وشهد البلدان أعمال شغب خلال هذه التحركات.

وفي المقابل، يرى رئيس الاتحاد الألماني لنقابة الشرطة، يوخن كوبيلكه، أن الشرطة الألمانية أكثر استعدادا للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة مقارنة بالشرطة الفرنسية. وقال كوبيلكه في تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الإعلامية: "أعتقد أن مستوى جودة الشرطة الألمانية واحترافيتها مختلف"، مشيرا إلى أن القواعد المنظمة لعمل الشرطة في ألمانيا أكثر حداثة وتركز بدرجة أكبر على التواصل، وقال: "نعتمد تكتيكات مختلفة، ولدينا تجهيزات مختلفة".

ومن المرجح أن تعتمد المبادرة الداعية للاحتجاج في ألمانيا في حشد المشاركين بصورة أساسية على الإنترنت، من خلال مؤثرين يعلنون تضامنهم مع المظاهرات المقررة، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #genzregelt (#جيل_زد_يتولى_الأمر). ولا تحظى القنوات الخاصة بالمبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعدد قليل نسبيا من المتابعين.

ويصعب تقدير مدى قوة الحشد قبل موعد الاحتجاجات. ووفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، سجل نحو 13 ألف شخص حتى الآن أسماءهم للمشاركة في إحدى المظاهرات.



