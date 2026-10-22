إصدار توصيات في ألمانيا لأول مرة للتعامل مع طلبات المساعدة على الانتحار

يعرض أطباء في ألمانيا لأول مرة اليوم الخميس توصيات جديدة للتعامل مع الرغبة في إنهاء الحياة بمساعدة الغير.

ويهدف الدليل الإرشادي "التعامل مع طلبات المساعدة على الانتحار" إلى تقديم توصيات وإرشادات للعاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية بشأن كيفية إدارة الحوار مع الأشخاص الذين يطلبون هذه المساعدة.

ومن المقرر إصدار أول دليل إرشادي متعدد التخصصات حول هذا الموضوع. وأوضحت جامعة هاله، التي تنظم عرض الدليل، أنه تم إعداد الدليل بمشاركة ممثلين عن قطاعات عدة، من بينها الطب والتمريض ومنظمات تمثل أقارب المرضى.

وفي ألمانيا لا يعاقب القانون على المساعدة في الانتحار، مثل توفير وسيلة قاتلة أو وضعها تحت تصرف الشخص. لكن رابطة الجمعيات الطبية العلمية الألمانية تشير إلى عدم وجود "معايير محددة للتعامل مع هذه الطلبات".



