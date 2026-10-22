إصابة أكثر من 500 شخص في جنوب أفريقيا بأمراض معوية بسبب تلوث المياه

أصيب أكثر من 500 شخص في جنوب أفريقيا بمرض في الجهاز الهضمي يسبب تقلصات في المعدة وإسهالا، وتعزو السلطات الإصابات إلى تدني جودة المياه في مدينتين مختلفتين بالبلاد.

وأصدرت السلطات هذا الأسبوع تحذيرا لسكان المناطق الواقعة شرق العاصمة بريتوريا، دعتهم فيه إلى التوقف عن شرب مياه الصنابير، بعد إصابة 408 أشخاص، بينهم أطفال، وتلقيهم العلاج في عدد من المنشآت الصحية.

وعلى غرار مدن أخرى في البلاد، تعاني العاصمة وضواحيها منذ فترة طويلة مشكلات تتعلق بنظافة المياه في المنطقة، ولا تزال هذه القضية موضع خلاف سياسي.

ويوم الأربعاء، وزع مسؤولو المدينة مياها على السكان باستخدام صهاريج طوارئ، فيما وفرت منظمة "جيفت أوف ذا جيفرز" الخيرية المياه المعبأة في زجاجات للسكان.

ومعظم المصابين أطفال دون سن الرابعة. ووفقا لمسؤولي الصحة والمدينة، أُصيب هؤلاء بعد شرب مياه ملوثة من محطة لمعالجة المياه تزود عدة تجمعات سكنية شرق بريتوريا بالمياه.

وأكدت السلطات أن المياه في المحطة لم تخضع للمعالجة بالكلور منذ نحو ثلاثة أسابيع، ما جعلها غير آمنة للاستهلاك البشري. وقال مسؤولون إن البلدية واجهت صعوبات في الحصول على الكلور من موردها المعتاد.