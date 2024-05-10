قال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الولايات المتحدة تقييم الوضع الحالي في مدينة رفح بقطاع غزة، مشيرا إلى أنها اتخذت قراراها بوقف إحدى شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن القرار يهدف إلى التوصل إلى قرار نهائي بشأن كيفية استخدام هذه الشحنة، والتي تشمل قنابل ثقيلة ذات أعيرة مختلفة سوف تستخدم في العديد من المواقع في غزة، والتي من الممكن أن تؤثر على حياة المدنيين.

وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم إسرائيل في تلبية احتياجاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها اللازمة للدفاع عن نفسها، مضيفا: «نحن نفكر في كيفية إزالة حماس من رفح بشكل ملائم، وقدمنا كل أفكارنا وأوضحنا موقف الولايات المتحدة، بشأن العناية بأرواح المدنيين، وتجنب إلحاق الضرر بهم».

وتابع: «أوضحنا موقفنا مع الشركاء في إسرائيل ونتوقع أنهم سيوظفون كافة القدرات المتاحة لهم من جانبنا؛ من أجل انهاء الصراع، مع الوضع في الحسبان القانون الإنساني الدولي».