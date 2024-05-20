وزير بريطاني: مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو لن تؤثر على استمرار تصدير أسلحتنا لإسرائيل

علق وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، على تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، باعتزام المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وقال في تصريحات، مساء الاثنين: «طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لن يؤثر على استمرار تصدير أسلحتنا إلى إسرائيل».

وأكد استمرار دعم بلاده لإسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم.

من جانبه، اعتبر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن «طلب مذكرات الاعتقال من الجنائية الدولية غير مفيد، ولن يساعد في التوصل لوقف القتال في غزة».

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.

وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.