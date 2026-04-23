توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس نهارا طقس حار على أغلب الأنحاء، وليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار ، واتجاه الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 31 16

6 أكتوبر 30 16

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 31 16

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 29 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 24 17

طنطا 29 17

دمياط 24 16

بورسعيد 24 17

الاسماعيلية 30 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 30 16

نخل 29 13

كاترين 25 10

الطور 28 20

طابا 29 15

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

الإسكندرية 30 17

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 31 17

سيوة 31 16

رأس غارب 30 18

سفاجا 32 19

مرسى علم 33 19

الشلاتين 32 20

حلايب 28 22

أبو رماد 33 18

مرسى حميرة 30 20

أبرق 32 19

جبل علبة 32 19

رأس حدربة 28 22

الفيوم 31 16

بني سويف 31 15

المنيا 32 16

أسيوط 32 16

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 19

الوادى الجديد 33 18

أبوسمبل 35 20