 بنما تندد بالاستيلاء غير القانوني على سفينة ترفع علمها في مضيق هرمز - بوابة الشروق
الخميس 23 أبريل 2026 6:49 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

بنما تندد بالاستيلاء غير القانوني على سفينة ترفع علمها في مضيق هرمز

د ب أ
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 6:30 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 6:30 ص

أدانت بنما "الاستيلاء غير القانوني" على سفينة كانت تبحر تحت علمها عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى، في بيان، إن السفينة، المملوكة لشركة "إم إس سي فرانشيسكا" الإيطالية، "تم اقتيادها قسرا" إلى المياه الإيرانية يوم الأربعاء، متهمة إيران بانتهاك القانون الدولي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة لا تزال قيد الاحتجاز لدى إيران.

وأضافت أن عملية الاستيلاء "تمثل هجوما خطيرا على أمن الملاحة البحرية وتشكل تصعيدا غير ضروري".

وتعد بنما من أكبر دول تسجيل السفن في العالم، إذ ترفع نحو 16% من سفن العالم علمها، وفق بيانات صادرة عام 2024 عن السلطات البنمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك