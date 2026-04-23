بنما تندد بالاستيلاء غير القانوني على سفينة ترفع علمها في مضيق هرمز

أدانت بنما "الاستيلاء غير القانوني" على سفينة كانت تبحر تحت علمها عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى، في بيان، إن السفينة، المملوكة لشركة "إم إس سي فرانشيسكا" الإيطالية، "تم اقتيادها قسرا" إلى المياه الإيرانية يوم الأربعاء، متهمة إيران بانتهاك القانون الدولي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة لا تزال قيد الاحتجاز لدى إيران.

وأضافت أن عملية الاستيلاء "تمثل هجوما خطيرا على أمن الملاحة البحرية وتشكل تصعيدا غير ضروري".

وتعد بنما من أكبر دول تسجيل السفن في العالم، إذ ترفع نحو 16% من سفن العالم علمها، وفق بيانات صادرة عام 2024 عن السلطات البنمية.