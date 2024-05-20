إبراهيم السمان: وافقت على مسلسل بيت الرفاعي لهذه الأسباب

عبّر الفنان إبراهيم السمان عن سعادته بالنجاح الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مشاركته في ثلاث أعمال مختلفة، كان من بينها مسلسل "بيت الرفاعي" الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال إبراهيم السمان في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن رد فعل الجمهور على الشخصية التي قدمها، وهي شخصية "بذرة"، كان مفاجأة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من أمر جعله يقبل العمل في المسلسل. من بين هذه الأمور العمل مع الفنان أمير كرارة، فهو شخص محترم بشكل كبير، ودمه خفيف جداً، وممثل كبير وفنان متميز إلى أقصى درجة، وسعدت بالعمل معه. بالإضافة إلى أن العمل من قصة بيتر ميمي، ومن إخراج الأستاذ أحمد نادر جلال، كل هذه الأمور تجعل أي شخص يوافق على الدور.

وأشار إبراهيم السمان إلى أن العمل من إنتاج شركة سينرجي، وأنا أثق فيهم ثقة كبيرة جعلتني أوافق أيضاً على الدور، بينما الورق نفسه كان مختلفاً، حيث حول شخصية "بذرة" إلى صاحب البطل الشاب البطيء في الكلام واستيعابه بسيط، كلها أمور تجذب أي ممثل لقبول الشخصية.

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.