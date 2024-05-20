مصدر حكومي لبناني: تهديدات إسرائيل ليست جديدة وبيروت سينتصر بمقاومته العسكرية والدبلوماسية

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اعتبر مصدر حكومي لبناني رفيع المستوى أن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بإنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي "ليست جديدة"، مؤكدا أن لبنان سينتصر بما وصفها مقاومته العسكرية والدبلوماسية.

كانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نقلت يوم الأحد عن سموتريتش قوله إنه سيتعين على الجيش السيطرة على جنوب لبنان إذا لم يستجب حزب الله للإنذار الأخير.

وقال الوزير الإسرائيلي في مؤتمر صحفي بشمال إسرائيل "لكي يعود سكان الشمال إلى واقع أمني مختلف ويستمتعوا بنوم هادئ ليلا، يجب أن تنتهي هذه الحرب بهزيمة عسكرية حاسمة لحزب الله".

وأضاف أنه يتعين "إنشاء منطقة أمنية يبقى فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان"، وتوجيه إنذار نهائي لحزب الله بشأن سكان الشمال.

وقال المصدر اللبناني لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الاثنين "التهديدات ليست جديدة وإسرائيل تعتدي علينا كل يوم، ونحن نعتصم بردنا وحقنا بأرضنا والدفاع عن كل حبة تراب من ترابنا".

وأشار إلى أن "الحرب الإسرائيلية ضد أطفال غزه وضد لبنان تهدد السلم الإقليمي والدولي"، مبديا دهشته من أن "العالم لم يحرك ساكنا حتى اللحظة".

ومضى المصدر اللبناني الحكومي يقول "حزب الله مقاومة لبنانية يكفلها القانون الدولي والدستور. فكما شكل الفرنسيون مقاومتهم وانتصروا فإن لبنان سينتصر بمقاومته العسكرية والدبلوماسية".

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي إلى معالجة الوضع في جنوب لبنان.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية في بيان إن ميقاتي طالب غوتيريش خلال لقاء، على هامش مشاركتهما في القمة العربية بالبحرين، بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على جنوب لبنان.